Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь

09.01.2019 09:48

Для большинства людей имбирь полезен, но все же бывают исключения.



В последнее время имбирь стал очень популярной пряностью: его используют в блюдах, напитках, и даже делают с ним косметические средства.



Но есть некоторые группы людей, кому употреблять имбирь в пищу строго противопоказано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.



Несмотря на всю свою пользу, имбирь следует употреблять с осторожностью.



Кому нельзя есть имбирь:



В первую очередь, стоит упомянуть беременных женщин: так как имбирь обладает стимулирующим эффектом, растительного его присутствие в рационе может вызвать сокращения гладкой мускулатуры матки, что вполне может спровоцировать серьезные нарушения в развитии плода. Медики также добавили, что маточные сокращения могут помешать нерожденному ребенку получать достаточное количество полезных веществ.



Имбирь ускоряет кровоток, из-за чего он практически противопоказан людям, у которых есть проблемы со свертываемостью крови. В частности, к этой группе относятся пациенты с гемофилией.



Также не стоит включать этот продукт в рацион слишком худым людям, так как он обладает свойством уменьшать аппетит и стимулировать быстрый обмен веществ. В случае, если вес играет важную роль для поддержания здоровья, лучше ограничить себя в употреблении имбиря.



Во время курса лечения препаратами, предназначенными для регуляции артериального давления или уровня сахара в крови, употреблять имбирь категорически не советуется.