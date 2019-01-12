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Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля

12.01.2019 16:15
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Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля

Британские ученые из Университета Халла назвали шоколад лучшим средством от кашля и респираторных заболеваний.

Об этом пишет Daily Record, передает donpress.com.

Ученые провели наблюдение за, а состоянием здоровья 163 пациентов которые страдали от кашля и принимали лекарства с добавлением какао.
Согласно данным, уже за несколько дней лечения люди почувствовали значительное облегчение. Это объясняется тем, что в шоколаде содержится вещество теобромин (алкалоид какао).Он лучше подавляет желание кашлять, чем кодеин, который часто входит в состав в лекарств.
Ученые объяснили, что эффект шоколада объясняется его способностью обволакивать горло и блокировать нервные окончания, тем самым подавляя желание кашлять.
По мнению исследователей, кусочек черного шоколада поможет сократить дозу медекаментов при лечении кашля .



Теги: Донбасс, лекарство, шоколад, ученые, какао, кашель, Англия
 
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