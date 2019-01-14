Эти продукты вызывают усталость

14.01.2019 19:45

Эксперты назвали продукты, которые плохо влияют на работоспособность.



Диетологи рекомендуют отказаться от некоторых популярных продуктов, которые могут спровоцировать усталость и сонливость.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.



Бодрость, в том числе на работе зависит от многих факторов, однако один из главных – это рацион питания. Некоторые продукты могут спровоцировать истощение организма.



Кофе

При злоупотреблении этим напитком, вместо желаемой бодрости можно получить головную боль и истощение. Кофеин заставляет сердце биться в ускоренном темпе и сужает сосуды, но вместе с тем организм быстрее истощается. Поэтому рекомендуется пить не больше двух чашек кофе в день. После кофе стоит выпить немного воды.



Быстрые углеводы

Они содержаться в белом рисе, макаронах и белом хлебе. Они также провоцирую усталость. Чтобы их перетравить организм тратит слишком много энергии. Эти продукты лучше заменить коричневым рисом и другими видами хлеба.



Сладости

Сладкие продукты повышают уровень сахара в крови, что мешает мозгу концентрироваться.



Жаренная пища

Пища, приготовленная на сковороде, может не только испортить фигуру, но повлиять на работоспособность. Это связано с тем, что такие продукты медленно перевариваются, поэтому в желудке может возникнуть чувство тяжести.



Бананы

Хотя эти тропические фрукты и имеют высокую питательную ценность, но их употребление лучше ограничить. Аминокислота, которая содержится в бананах триптофан производит мелатонин – гормон сна. Магний, который также содержится в этих желтых плодах расслабляет мышцы. Чрезмерное употребление бананов может вызвать сонливость.