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Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион

19.01.2019 15:47
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Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион

Два продукта оказались важными на каждый день

Исследования, проведенные в Испании и в Италии, завершились вердиктом ученых о необходимости включать в ежедневный рацион питания два хорошо знакомых всем продукта. Таковыми оказались оливки и горький шоколад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua

Казалось бы, оливки уже давно известны своими полезными свойствами. Но специалисты из Университета Барселоны стали авторами нового проекта, в рамках которого ими изучался состав плодов оливкового дерева. Они установили, что кожура оливок содержит в себе маслиновую кислоту, которая при попадании в человеческий организм действует как противораковое вещество.

«Этот компонента препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки», - заявили, в частности, специалисты.

По словам испанских ученых, регулярное употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки, а также рака груди. Помимо этого, оливки содержат в себе витамин Е – мощный антиоксидант, который играет важную роль в клеточных процессах, протекающих в головном мозгу и в легких человека, а, помимо них, влияет и на выработку кровяных телец, определяющих функции иммунной системы.

В свою очередь, итальянские исследователи из Университета Аквилы проанализировали все доступные научные выводы о действии на головной мозг веществ- флавонолов, присутствующие в какао-бобах. В результате они заключили: «шоколадные» флавонолы усиливают кровообращение в зубчатой извилине гиппокампа - структуре мозга, связанной с памятью и улучшают состояние сосудов мозга.

Ученые резюмировали, что ежедневное употребление шоколада с высоким уровнем какао (горького) препятствует неблагоприятным возрастным изменениям в мозгу, защищая человека от ухудшения памяти и слишком быстрого старения.

При этом исследователи отметили, что шоколад хорошо влияет на работу мозга даже после однократного потребления.



Теги: Донбасс, здоровье, продукты
 
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