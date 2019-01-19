Названа каша, способная заменить мясо

19.01.2019 17:00

Десять преимуществ гречки.



Гречка - это очень питательная, энергетическая и вкусная пища, которую можно употреблять вместо риса или обычной овсяной каши. Она становится популярной не только в Украине, но и во всем мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.



Десять преимуществ гречки:



1. Гречка является отличным источником высококлассного, легкоусвояемого белка. Это делает ее отличным заменителем мяса.



Гречневая мука обладает высоким содержанием белка, и в настоящее время изучается для ее возможного использования в диетическом питании с целью снижения уровня холестерина в плазме, жировых отложений и холестериновых камней в желчном пузыре.



2. Гречка является отличной альтернативой жиров. Гречневый крахмал может также выступать как отличная альтернатива жира в обработанных пищевых продуктах.



3. Из листьев гречихи делают концентрированную вытяжку рутину для медицинских целей и лечения высокого артериального давления.



4. Гречиха является гипоаллергенным продуктом. Лузги гречихи используется как наполнитель для подушек, которыми пользуются люди с аллергией на перья, пыль и пыльцу.



5. Гречка полезна для диабетиков. В канадских исследователей появились новые свидетельства в пользу того, что гречка может быть полезной при лечении диабета (соответствующие данные опубликованы в издании «Журнал земледельческой и пищевой химии»).



Обладая гликемическим индексом 54, она снижает уровень сахара в крови медленнее, чем рис или продукты из пшеницы.



6. Гречка является легкоусвояемым продуктом. Свойства гречихи: нейтральная термическая природа; сладкий аромат; очищает и укрепляет кишечник и улучшает аппетит. Эффективна для лечения дизентерии и хронической диареи.



7. Гречневая крупа не содержит химикатов. Гречка растет так быстро, что обычно ей не нужно много пестицидов или других химических веществ-ускорителей роста.



8. Гречиха хорошо вытягивает избыточную жидкость из областей тела, подверженных набухания

С гречки можно сделать пластырь / горчичник.



9. Гречиха является согревающим пищей. Согласно макробиотической классификации, гречка является пищей ян и особенно хороша для употребления в холодные зимние месяцы.



10. Гречка не содержит клейковины и не является зерном. Поэтому она отлично подходит для больных целиакией и тех, кто не употребляет зерновые и глютен.



Питательность гречки:

- Содержит высококачественный белок и все девять основных аминокислот, включая лизин.

- Богатая железом.

- Богатая углеводами (80%).

- Содержит большое количество антиоксидантов.

- Содержит множество минералов и витаминов, таких как цинк, медь и никотиновую кислоту.

- Богатая рутином.



Следует хранить в герметичном контейнере в сухом прохладном месте.