Названы опасные привычки, которые убивают почки

22.01.2019 21:31

Почки – один из важнейших парных органов.

Их основная задача – очистка крови, пишет healthystyle.

Они также участвуют в регуляции водно-солевого баланса, кровяного давления и т.д. Без правильной работы почек организм не сможет полноценно функционировать. Однако мало кто задумывается, что многие привычки наносят им непоправимый вред. Искорените эти 10 привычек, если вы хотите сохранить здоровье почек, советуют медики.

1. Алкоголь и курение

Ученые не раз доказывали, что курение и алкоголь негативно влияют на здоровье. Они ухудшают работу почек, которым приходится работать в тройную силу, чтобы избавиться от поступивших в организм токсинов. Задумайтесь еще раз перед покупкой очередной пачки сигарет или алкоголя…

2. Недостаток сна

Ткани почек обновляются именно ночью во время сна. Если вы часто недосыпаете, поздно ложитесь и рано встаете, то процесс обновления проходит не полностью. В итоге это может привести к нарушению работы органа.

3. Много кофеина

Употребление большого количества кофеина, который содержится не только в кофе, а и в разных безалкогольных напитках, вреден для организма в общем. Для почек этот вред носит особый характер. Кофеин обладает мочегонными свойствами, поэтому заставляет почки работать сильнее и создает для них лишнюю нагрузку.

4. Малоактивный образ жизни

Сегодня многие работают в офисах и учреждениях, где приходится сидеть практически весь рабочий день. Из-за отсутствия физической активности в почках возникают застойные явления. Для восстановления циркуляции крови заведите привычку каждый час делать небольшую разминку.

5. Недостаток витамина B6

Суточная доза витамина В6, необходимая для правильной работы почек, составляет около 1,6–1,8 мг для женщин и около 2–2,2 мг для мужчин. Больше всего его содержится в проростках зёрен пшеницы, соевых бобах, бананах, авокадо, шпинате, грецких орехах, отрубях, мясе птицы, печени, рыбе.

6. Несвоевременное опорожнение мочевого пузыря

Терпеть – вредно. Помните это. Старайтесь сразу сходить в туалет при возникновении такой потребности, иначе частое удержание мочи в мочевом пузыре может стать причиной развития почечной недостаточности и недержания.

7. Переизбыток натрия

Любители соленого рискуют заработать немало проблем со здоровьем. Особенно этот основной источник натрия плохо действует на почки. Злоупотребление солью приводит к нарушению водно-солевого обмена, из-за чего почки могут не справиться со своей работой. Суточная норма соли для взрослого человека - до 5–6 грамм (1 чайная ложка). Помните, что соль в небольших количествах уже содержится во многих продуктах, поэтому обильно досаливая блюда мы незаметно для себя превышаем безопасную норму.

8. Необдуманные диеты

Слишком строгие диеты, которые активно сжигают жир, нарушают природный баланс веществ в организме и негативно влияют на почки. Они получают двойной удар, так как фильтруют кровь с нарушенным балансом и не получают полезные вещества.

9. Слишком много белка

Весь лишний белок выводится из организма через почки. Белок и продукты его распада увеличивают нагрузку на этот орган. А когда почки не справляются с выведением этих веществ, в них могут появиться камни.

10. Мало воды

Вода – наша жизнь. Пейте чистую негазированную воду (которую не заменит чай и сладкие напитки), и вы заметите, как организм станет работать лучше, ведь именно с водой выводятся все вредные вещества. Вода просто необходима для правильной работы почек, как и всех органов.