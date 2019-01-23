Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине

23.01.2019 16:05

Оказывается, плохая поза для сна может сильно навредить здоровью.



Врачи из американской клиники Майо выяснили, как не стоит спать человеку, чтобы не ухудшить свое здоровье.



Специалисты провели ряд тестов, в результате которых они определили самую вредную для здоровья позу во время сна, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.



Так, по мнению медиков, позиция на животе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток.



Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, следует поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.