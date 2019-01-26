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Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции
Знамениты доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции которая вспыхнула в стране и так можно ее диагностировать и вылечить. Об этом в пятницу он сообщил на своей странице в Instagram, передает Голос.
Норовирус – это острая кишечная инфекция, механизм передачи которого – фекально-оральный и респираторный. Вирус может выделяться рвотой.
Знамениты доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции которая вспыхнула в стране и так можно ее диагностировать и вылечить. Об этом в пятницу он сообщил на своей странице в Instagram, передает Голос.
Норовирус – это острая кишечная инфекция, механизм передачи которого – фекально-оральный и респираторный. Вирус может выделяться рвотой.
Норовирус передается через пищу (наиболее опасны морепродукты), воду, контакт с больными и его вещами. Комаровский уточнил, что на сегодняшнее время основным путем распространения инфекции в Японии и Соединенных Штатах Америки является вовсе не пищевой, а контактно-бытовой путь.
Доктор Комаровский уточнил, что специального лечения или вакцины против норовируса пока нет. Но во избежание возможности заболеть данным вирусом необходимо придерживаться некоторых правил: тщательно мыть руки с мылом, пить много жидкости, не забывать о правильной обработке и приготовлении продуктов.
Важно отметить, что данное заболевание проявляется в виде рвоты, диареи, слабостью и бледностью кожных покровов. Болезнь может иметь длится от нескольких часов до 2 суток. Также стоит подчеркнуть и знать, что норовирус заразен. Даже частицы пыли с инфекцией могут передать заболевание.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, вирус, доктор, пыль
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