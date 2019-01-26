Все рубрики раздела
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
В Минздраве ждут роста смертей от гриппа
Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.
В Министерстве здравоохранения Украины не исключают роста числа летальных исходов из-за гриппа. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщила заведующая отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук в интервью изданию РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 25 января.
По ее словам, в стране с начала эпидемиологического сезона гриппом или ОРВИ заболели более 2,8 млн человек. Это на 7% превышает показатели прошлого года. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.
"Все дело в том, что в сезоне 2016-2017 в циркуляции доминировал вирус гриппа А (H3). Такая же ситуация наблюдается и в текущем сезоне. Вирус гриппа А (H3) вызывает достаточно высокую заболеваемость, а также летальные случаи в отличие от гриппа В, который доминировал в прошлом сезоне. Грипп В практически не вызывает эпидемий и летальных случаев. Соответственно течение прошлого сезона было намного более "мягким", чем текущий и сезон 2016-2017 годов", - сказала Артемчук.
Также, по ее словам, в этом сезоне количество летальных исходов от осложнений намного больше.
"В прошлом сезоне умерли 7 человек, а в этом сезоне по состоянию на третью неделю 2019 года зафиксировано 25 смертей. И это еще только середина сезона. К сожалению, количество смертей может возрасти", - отметила Артемчук.
Теги: Донбасс, грипп, смерть, Минздрав
- Грипп снимает смертельный урожай. В Украине зарегистрирован четвертый смертельны случай от гриппа
- Эпидемия. В Донецке от пневмонии умер преподаватель вуза
- С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек
- Тигипко предложили провести полчаса в 4-м энергоблоке ЧАЭС. И прожить оставшуюся жизнь на 1200 гривен в месяц
- Пневмония убила уже более 30 жителей Донетчины
- Оксану Макар проводят в последний путь в Николаеве
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ17:18
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев08:37
- Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам08:23
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Как Порошенко огорчили в Давосе07:44
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда07:16
- Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы07:01
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году