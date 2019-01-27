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Ученые назвали продукты, приближающие смерть
Специалисты из США проанализировали влияние многих продуктов питания на здоровье человека. Как сообщает replyua.net, было исследовано 122 продукта.
Оказалось, что некоторые блюда увеличивают риск преждевременной смерти на 7-15 процентов. Самыми опасными ученые назвали жареные на растительном масле блюда. «Если вы жарите рыбу, она превращается из полезной во вредную еду. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти», - рассказал один из авторов исследования. По словам ученых, употребление жареной пищи один или несколько раз в день увеличивает риски развития заболеваний сердца на восемь процентов. Кроме того, ученые подчеркнули, что речь идет обо всех жареных продуктах, даже о рыбе и морских деликатесах.
Вне зависимости от степени их пользы, в процессе жарки они становятся крайне опасными для здоровья. Также было установлено, что жареная еда в разы увеличивает риск развития сахарного диабета. Эксперимент ученых продолжался на протяжении 18 лет. В нем приняли участие несколько тысяч добровольцев в возрасте 50-79 лет.
Теги: Донбасс, ученые, смерть, продукты
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