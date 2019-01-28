Все рубрики раздела
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть
Мы по привычке считаем сосиски и сардельки отличной заменой мясу. Зайдите в ближайший к вашему дому продуктовый магазин и внимательно посмотрите на состав сосисок, которые вы покупаете. Поверьте, мяса вы увидите от силы процентов тридцать.
Современные сосиски состоят из всего самого ненатурального, что только можно придумать — консервантов, красителей сои, хрящей и других останков животных. Ну какая может быть польза от такого продукта?
Секрет вкуса сосисок в химических добавках. Именно эти бесконечные красители и консерванты и вызывают у нас привыкание, заставляют снова и снова их покупать. Одновременно с этим вред сосисок возрастает в разы.
Практически все производители мясной продукции добавляют в сосиски красный краситель. Именно он придает им крайне полезный и натуральный вид. Помните, что чем розовее сосиски, тем больше в них красного красителя.
Часто производители, так скажем, увлекаются количеством красителя и добавляют его гораздо больше установленной нормы (30 мг на килограмм мяса). Употребление в пищу такого продукта может быть опасным для вашего здоровья. Если вы не можете отказаться от сосисок, хотя бы не ешьте оболочку, в ней накапливается больше красителя.
Чтобы поедания сосисок не откликнулось через некоторое время зашлакованность организма, мы рекомендуем вам хотя бы иногда проводить чистку организма от шлаков. Любой диетолог скажет вам, что даже если нельзя, но очень хочется, то можно в очень ограниченных количествах.
Существует множество рецептов блюд для здорового питания, не отнимут у вас много времени ни утром, когда приготовить что-то стоящее не хватает времени, ни вечером, когда стоять у плиты — это последнее, чего хочется после работы. В их составе нет сосисок и других вредностей, а значит, вреда организму нанесен не будет, а калорийность позволит вам чувствовать себя сытыми длительное время.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, вред, сосиска
- Стало известно, чем опасно черное мороженное
- Продукты, от которых настоятельно рекомендуем отказаться. И вот почему
- Стало известно, как организму могут навредить каши
- Сидение убивает: 8 доказанных последствий
- Фермеры злоупотребляют опасными добавками и удобрениями
- Невозможно удержаться: какая пища может убить
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
- "Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть19:02
- "Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила19:01
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- В Мариуполе охотники за металлом разворовывают Флагман машиностроения Украины - «Азовмаш»18:00
- Россия и "Л/ДНР" резко высказались о плане Сайдика по Донбассу: "Идет саботаж минского процесса"17:41
- Сослуживцы оплакивают члена НВФ «Седого» из Сысерти16:59
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- В Софийском соборе произошло страшное ЧП21:32
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море20:37
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
- "Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть19:02
- "Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила19:01
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети
- Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре