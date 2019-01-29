Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа

29.01.2019 14:27

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о способе снижать температуру тела холодной водой, пишет from-ua. По его словам, при высокой температуре тела, когда не помогают или плохо помогают жаропонижающие средства, нередко можно услышать рекомендации о применении так называемых «физических методов охлаждения».

Варианты практической реализации — засовывать ребенка в холодную воду, обтирать тело холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы.

Евгений Комаровский обратил внимание, что при таком при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Как следствие — потери тепла с поверхности кожи уменьшаются. При таких манипуляциях температура кожи понижается, а температура внутренних органов увеличивается, а это уже исключительно опасно для организма.

Известный украинский врач советует, никогда не использовать в домашних условиях и в порядке самолечения физические методы охлаждения с применением холодной воды.

«Никогда так не делайте», — предупреждает врач.

Но подчеркивает, что физические методы охлаждения на самом деле могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов, поэтому подобные методы допустимы лишь в присутствии врача или лечении в стационаре.

Вода имеет теплопроводность многократно более высокую, нежели воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи.

«Для таких манипуляций вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36 °С. Оптимальная температура воды — 30–34 °С. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке», — рассказал Евгений Комаровский.

Он, настаивает, что любые ванны и любые растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо переносит ребенок.

«Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы — прекратите», — добавил Евгений Комаровский.