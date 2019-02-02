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Архив - Будь здоров!

Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой

02.02.2019 20:40
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Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой

Американские учёные рассказали, что является одной из главных причин психических расстройств у людей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».

Над установлением данного факта работали сотрудники Национального института неврологических расстройств и инсульта. Они провели исследование, участие в котором приняли 1155 добровольцев. Все они столкнулись с лёгкой черепно-мозговой травмой. А вот участники контрольной группы таких проблем со здоровьем никогда не имели. Однако ранее они ломали руки и ноги. Учёные тщательно наблюдали за поведением участников исследования и детально изучали их истории болезни. 

Как показали результаты, большое количество людей, переживших сотрясение мозга, уже через 3 и 6 месяцев с момента начала исследования пожаловались на возникновение психических расстройств. Среди последних имела место и депрессия. Так, через полгода 21,2% добровольцев с лёгкой черепно-мозговой травмой обратились за помощью к врачу из-за проблем с психикой. Среди тех, кто ломал исключительно руки и ноги, о психических расстройствах сообщили лишь 8,7%. Полученные результаты заставляют медиков более тщательно следить за состоянием психического здоровья человека в посттравматический период.



Теги: Донбасс, причины, ученые, психика, проблема
 
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