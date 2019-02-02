Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи
Всегда ли отдавать предпочтение свежему.
Эксперты в области здорового питания подтвердили, что замороженные продукты содержат больше полезных питательных веществ. А иногда они являются даже более полезными, чем свежие овощи и фрукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Принято считать, что самыми полезными для здоровья являются только свежие продукты питания в магазинах, ну а замороженные стоит покупать «на черный день», когда в доме не останется уже ничего съедобного. Однако исследование экспертов из США показало, что посетителям магазинов не стоит игнорировать отделы с замороженными продуктами.
Конечно, только что сорванные с грядки овощи или только что собранные с деревьев фрукты полезней замороженных, но к моменту, когда эти продукты попадают на прилавки магазинов, проходят многие дни, а порой недели и даже месяцы. К этому времени почти весь набор полезных питательных веществ в них уже заканчивается.
Исследование показало, что регулярно употребляющие замороженные фрукты и овощи люди получают ощутимо больший набор полезных питательных веществ, чем те, кто предпочитал покупать якобы свежие продукты в супермаркетах. Их внешняя свежесть объяснялась преимущественно грамотным использованием разного рода инструментов торговли вроде обработки водой и другими специальными «освежителями». Эксперты выяснили, что любители замороженных продуктов получали гораздо больше таких ценных питательных веществ, как калий, диетические волокна, кальций и витамин D.
При этом индекс массы тела у потребителей замороженной продукции был ощутимо ниже, чем у тех, кто предпочитал «свежее». В этой связи нутриционисты активно рекомендуют именно замороженные фрукты и овощи тем, кто не имеет возможности употреблять действительно свежие, то есть недавно собранные. Ну а самыми ценными, безусловно, являются продукты из собственного сада и огорода.
Теги: Донбасс, врачи, вред, овощи, заморозка
- Эксперты назвали причины смертей на КПВВ21:20
- Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»19:21
- "Стирол" умер: оккупанты переводят крупнейший химзавод Донбасса в режим простоя15:40
- ’’Это все бандеры и ДРГ!’’ В Донецке пожаловались, что город превратили в ’’российский Мухосранск’’13:40
- За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный12:40
- "Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе10:58
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Марьинке» большая очередь10:40
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»07:45
- Монолог почтальона из Донецка: "Нищета достала, мои дети воруют семена на полях, мы давно забыли, что такое мясо" 07:28
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»07:15
- Прогремели выстрелы в Черном море: Россия готова нанести удар 22:40
- Как монетизация субсидий разгонит цены в Украине: в НБУ рассчитали риски22:20
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- «Вижу, как бомжи роются в мусорках»: народный артист выступил с заявлением об упадке Украины21:40
- Эксперты назвали причины смертей на КПВВ21:20
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Конец света - 2019: переживет ли Земля большое бедствие, летящее из космоса 20:20
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»19:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?20:14
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий