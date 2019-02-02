Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи

02.02.2019 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи

Всегда ли отдавать предпочтение свежему.

Эксперты в области здорового питания подтвердили, что замороженные продукты содержат больше полезных питательных веществ. А иногда они являются даже более полезными, чем свежие овощи и фрукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Принято считать, что самыми полезными для здоровья являются только свежие продукты питания в магазинах, ну а замороженные стоит покупать «на черный день», когда в доме не останется уже ничего съедобного. Однако исследование экспертов из США показало, что посетителям магазинов не стоит игнорировать отделы с замороженными продуктами.

Конечно, только что сорванные с грядки овощи или только что собранные с деревьев фрукты полезней замороженных, но к моменту, когда эти продукты попадают на прилавки магазинов, проходят многие дни, а порой недели и даже месяцы. К этому времени почти весь набор полезных питательных веществ в них уже заканчивается.

Исследование показало, что регулярно употребляющие замороженные фрукты и овощи люди получают ощутимо больший набор полезных питательных веществ, чем те, кто предпочитал покупать якобы свежие продукты в супермаркетах. Их внешняя свежесть объяснялась преимущественно грамотным использованием разного рода инструментов торговли вроде обработки водой и другими специальными «освежителями». Эксперты выяснили, что любители замороженных продуктов получали гораздо больше таких ценных питательных веществ, как калий, диетические волокна, кальций и витамин D.

При этом индекс массы тела у потребителей замороженной продукции был ощутимо ниже, чем у тех, кто предпочитал «свежее». В этой связи нутриционисты активно рекомендуют именно замороженные фрукты и овощи тем, кто не имеет возможности употреблять действительно свежие, то есть недавно собранные. Ну а самыми ценными, безусловно, являются продукты из собственного сада и огорода.



Теги: Донбасс, врачи, вред, овощи, заморозка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх