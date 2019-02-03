Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой

03.02.2019 22:02

Бутерброды с маслом и колбасой, которые являются привычным для многих завтраком или перекусом являются нездоровой и даже вредной пищей.

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Апостроф.

По ее словам, бутерброд из хлеба, масла и колбасы "неполезен и достаточно дорогой". Белый хлеб содержит много соли, а "много соли - риск заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, преимущественно связанными с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью".

К тому же у хлеба высокий гликемический индекс, то есть батон стремительно поднимает уровень сахара в крови. "Скоро из-за действия инсулина уровень сахара упадет, а вы снова будете голодны", - добавила Супрун.

"Колбаса, как досадно для многих это не было бы услышать - нездоровая во всем. В ней также много соли. К примеру, в 100 граммах салями половина дневной нормы соли. Это процесованное мясо - глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен...Регулярное чрезмерное потребление процесованного мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной", - отметила чиновница.

По ее словам, стоит полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованных мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще трех раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно.

Кроме того, по словам Супрун, килограмм колбасы стоит значительно дороже килограмма хорошего мяса.

"Готового красного мяса советуют есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день. Здоровая альтернатива - птица", - добавил она.

Также и.о. министра посоветовала использовать настоящее сливочное масло, а также делать бутерброды здоровее с помощью хлеба из отрубей, замены колбасы печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Супрун предлагает добавлять овощи, яблоки, зелень, корнеплоды и грибы в паштеты.

"Другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала. Здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все это варианты значительно полезнее и дешевле колбасы и подойдут всей семье", - заключила она.