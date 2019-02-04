Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта

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Сколько нужно спать, чтобы быть здоровым и счастливым.
Ученые утверждают: те, кто работает в ночные смены, более уязвимы к болезням. Поэтому советуют обязательно высыпаться.
Почему это так важно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Полноценный сон должен длиться 7-8 часов, говорит врач-сомнолог. А регулярное недосыпание грозит многими проблемами.
"Раздражительный человек неэффективен на работе. Затем появляются головные боли, повышается артериальное давление, возникают аритмии, сахарный диабет, метаболический синдром", – рассказывает Юрий Погорецкий, врач-сомнолог.
Если человек регулярно не высыпается, чаще происходят инфаркты и инсульты.
"Гормон мелатонин, который вырабатывается во сне, полноценном, нормальном сне, отвечает за сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, иммунитет. Мелатонин является онкопротектором, отвечает за потенцию, за обмен веществ", – продолжает специалист по сну.
Узнать причины нарушения поможет полисомнограф – аппарат для исследования сна пациента. Пациент ложится спать с этим прибором. Анализ показателей дает возможность врачу определить причины нарушений сна и начать с ними бороться. А для того, чтобы урегулировать режим, придумали мобильные приложения, которые определяют короткую фазу сна и будят человека в определенное время.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, инфаркт
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