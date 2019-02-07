Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью

07.02.2019 21:49

Что может произойти с организмом человека, если неправильно проколоть уши.



О том, что перед вами особа величайшей важности, в Древнем Египте говорили серьги в ушах. Именно украшения служили своеобразным определителем статуса человека и таким образом выделяли его среди всех остальных.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Говорят, что мода прокалывать девочкам уши - это отголоски тех времен. Так или иначе, а в определенном возрасте многие мамы как правило обязательно прокалывают дочерям уши. Одни делают это, когда ребенку нет и года, другие ждут до трех лет, третьи считают, что прокалывать ребенку уши можно только с его согласия, когда он осознанно пойдет на этот шаг. Всем известный врач и телеведущий доктор Комаровский прокалывание ушей младенцам называет «настоящим экстремизмом».



Правда, среди медиков есть и другое мнение: делать эту процедуру лучше, когда ребенок мал, и воспоминания о боли быстро сотрутся из памяти. Главное, считают медики, не когда прокалывать уши, а где. Сегодня рефлексотерапевты составили целую карту активных точек уха, связанных с тем или иным органом человека.



Врач Игорь Роганин поясняет, что задачей специалиста, прокалывающего ухо, найти для прокола зону, свободную от биологически активных точек. В противном случае можно опосредованно повлиять на работу того или иного органа с негативной стороны.

По мнению Игорья Роганина, по ушной раковине вполне можно определить наличие тех или иных заболеваний в организме человека, так как ухо, по словам доктора, это информационно-диагностический экран.



К примеру, в самом центре мочки находится точка, связанная с глазами. Если при прокалывании попасть именно в нее, произойдет мгновенный спазм, и зрение начнет неумолимо ухудшаться.

Это подтверждает и врач-рефлексотерапевт Лариса Верковская. Мгновенно зрение, конечно-же, не упадет, считает доктор, но, постоянно раздражаясь, данная точка будет способствовать постепенному ослаблению зрительного нерва.



Врач-отоларинголог Эдуард Стоянов считает недопустимым прокалывание ушей детям до 15 лет. Свою позицию он основывает на том, что в период формирования организм маленького ребенка очень уязвим. А поскольку в области мочки уха находятся точки, связанные с нервами, отвечающими за слух, зрение, обоняние, вкус и даже работу головного мозга, то, случайно попав в одну из таких точек, можно нанести непоправимый вред функции того или иного органа.



Эдуард Стоянов предостерегает любительниц серег еще от одной ошибки. Это связано с тоннелями в ушах (прокалывание отверстия с последующей растяжкой под выбранный диаметр украшения) и массивными серьгами. Последние сильно оттягивают мочку уха и, уверяет врач, вызывают напряжение височной доли. Девушка начинает мучиться головными болями, которые проходят только после удаления серег из мочки уха. Что касается тоннелей, то врач-отоларинголог обращает внимание на огромные следы, которые оставляет эта процедура. Во-первых, ухо может сильно деформироваться, а во-вторых, когда мода на соответствующие украшения пройдет, избавиться от следов тоннеля можно будет только с помощью пластической хирургии.



Где и чем делать прокалывание? Только в специализированных салонах при наличии специалиста с медицинским образованием. По мнению врачей, это в подавляющем большинстве случаев гарантия того, что процедура будет проведена в стерильных условиях и соответствующим оборудованием. Чаще это пневматический пистолет с гвоздиками из медицинских металлов, которые имеют острую основу. Они одновременно вставляются в ухо и защелкиваются. Медик тут же сделает обработку трехпроцентной перекисью водорода и даст рекомендации, как ухаживать за местами проколов, чтобы уши зажили как можно быстрее.



Врачи не рекомендуют менять медицинские серьги на украшения из других металлов. Во-первых, вытаскивать гвоздик, которым прокололи ухо, ни в коем случае нельзя. Вставить серьгу в практически открытую рану будет невозможно. После этого уши зарастут, и только потом можно будет делать новый прокол.



Во-вторых, даже после заживления нужно хорошо присмотреться, как реагирует ухо на различные металлы. Как правило, нет никакой реакции на золото. Особенно пробы 999,9. Если ухо уже зажило и вы можете аккуратно вставлять другие серьги, то в первое время нужно остановиться на золоте высоких проб.



Специалист салона пирсинга Ольга Хорошевских рассказывает, что было немало случаев, когда к ней приходили клиенты с раздутыми мочками уха из-за реакции даже на золото, но 585 пробы. Примеси, которые есть в этом металле, могут дать реакцию, вступая во взаимодействие с не до конца заросшими тканями внутри мочки.



Что касается серебра, а тем более бижутерии, то о них вообще речь не должна идти, во всяком случае в первый год после прокола.