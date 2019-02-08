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Когда прокалывание ушей вредит здоровью
Учёные рассказали, к каким негативным последствиям может привести неправильное прокалывание ушей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Hronika.info.
Так, решив начать носить серёжки, детально изучите, как устроено ваше ухо. Помните, что на мочке есть множество точек, отвечающих за функционирование тех или иных органов. К примеру, в центре уха находится точка, непосредственно связанная с глазами. Есть при прокалывании попасть именно в неё, в скором времени у вас начнутся довольно ощутимые проблемы со зрением. Это связано с ослаблением зрительного нерва.
Стоит также отметить, что в последнее время большой популярностью пользуются тоннели. Они являются очень массивными и существенно оттягивают мочку уха. Данная тенденция может поспособствовать возникновению боли в височной области. Также необходимо понимать, что тоннели – это то, что останется с вами навсегда. При их установлении происходит сильная деформация мочки уха. Следовательно, вернуть свой внешний вид к первоначальному состоянию можно будет лишь благодаря пластической хирургии.
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