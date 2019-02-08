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В Украине запретили популярное средство от кашля
08.02.2019 08:40
В Украине запретили популярные таблетки от кашля «Аскорил». Об этом сообщили в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
По информации службы, запрещена реализация, хранение и применение лекарственного средства «Аскорил». Как стало известно, препарат этой серии запретили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12 759/01/01 по показателю «Количественное определение. Сальбутамол».
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, кашель
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