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Назван необычный симптом гипертонии
Есть люди, которые мерзнут в любое время года. Можно одеться теплее, но это не лучший вариант, так как это не очень хорошо.
Озноб может являться знаком вашего нездоровья, пишет Хроника.инфо.
Чтобы освободиться от неприятных ощущений холода, необходимо определить причину.
Эксперты приводят несколько причин ощущения холода.
1-я причина.
Из-за неправильного питания не хватает нужного количества жиров, нехватка витаминов А и В. Неправильное употребление пищи нарушает процесс работы печени, который имеет важный фактор в циркуляции крови.
2-й причиной является малая степень гемоглобина в крови, который оповещает о недостатке железа и замедлении подачи крови.
3-я причина.
Нередко знобит людей, у которых гипертоническая болезнь.
4-я причина.
Отклонения щитовидной железы.
5-я причина.
Климакс – период изменения гормонального фона у женщин.
6-я причина.
Стресс, постоянная усталость, недосыпания - все это когда-то воздействует на сердечко и сосуды. Мороз, появляющийся от спазма сосудов, считается признаком того, что организм трудится через силу. Кофе, сигареты, спиртное, которые совсем нередко употребляют для того, чтоб успокоить нервы, в реальности не помогают.
7-я причина.
Сахарный диабет, при котором увеличивается степень сахара в крови. Со временем это плохо влияет на нервную систему, почки, сосуды и др.
8-я причина.
Единичные случаи, когда озноб указывает на рак кости или лейкемии.
9-я причина.
Если люди часто мерзнут и при этом чувствуют онемение и усталость - это может указывать на нарушение костно-мышечной системы.
В любом случае, если вы постоянно чувствуете холод, то необходимо обратиться к врачу, который найдет основную причину данного отклонения.
Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
Теги: Донбасс, гипертония, симптом
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