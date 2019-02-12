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О влиянии кофе на зрение рассказали медики
Глаза, как и все другие части человеческого организма, зависимы от внешних факторов. самочувствии и здоровье. Многие считают, что одним из опасных для зрения продуктов является кофе.
Оказывается, данный напиток повышает артериальное давление.
Органы зрения испещрены большим количеством мелких сосудов, и повышения давления в них чревато серьезными последствиями. Могут произойти изменения в капиллярах внутри глаз — их аномальный рост, утончение стенок, разрывы и другие патологические процессы, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем органов зрения.
Повышение внутриглазного давления может быть крайне опасно, так как приводит к развитию такой патологии, как глаукома.
Данное заболевание при отсутствии лечения может даже привести к слепоте.
При этом медики рекомендуют не пить более одной-двух его чашек в день.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, зрение, кофе, слепота, артериальное давление, глаз, глаукома, медики
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