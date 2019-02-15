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Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты
Ежедневное употребление томатов продлевает жизнь.
Ученые провели исследование овощей и назвали помидоры самыми полезными из них.
Именно томаты обогащены большим количеством полезных минералов, микроэлементов и витаминов, особенно А и С, которые укрепляют иммунную систему человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newformat.
Вещества, которые содержатся в этих плодах, позволяют замедлять процесс старения клеток. Томаты разновидности черри богаты бета-каротином и полезны для зрения.
Ученые обратили внимание на вяленый вид плода и выяснили, что в нем концентрация антиоксиданта ликопина увеличена в несколько раз по сравнению со свежей ягодой. Это вещество защищает организм от появления раковых клеток, положительно влияет на работу легких, поджелудочной железы, желудка, рта, молочной железы.
Более 26 исследований показали, что томаты снижают риск возникновения рака простаты, которое занимает второе место по распространенности онкозаболеваний у мужчин.
Специалисты советуют включить томаты в повседневный рацион.
Теги: Донбасс, рак, врачи, простата, овощи
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