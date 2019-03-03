Кому вредно пользоваться спреями для носа

03.03.2019 22:25

Существуют важные противопоказания.



Доктор Комаровский рассказал о противопоказаниях к их применению, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.



«Спреи нежелательны детям первого года жизни, потому что спрей создает давление. Есть конечно же спреи, ориентированные на детей первого года жизни, но это сложные и дорогие формы выпуска, где регулируется давление. Чуть сильнее давление и слизь переместилась из носа в слуховую трубу», - отметил Комаровский



«Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что детям первого года жизни – никаких спреев, только капли. Если у дитя были отиты, или в роду часто отиты и высока вероятность склонности к отитам у детей, то тоже никаких спреев – только капли». -заключил Комаровский.



