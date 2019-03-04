Все рубрики раздела
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева, напомнила о том, что с наступлением весенней оттепели вирусы получают возможность для бурного размножения. В организм человека бациллы попадают чаще всего воздушно-капельным путем. Врач дала несколько советов о том, как не заболеть в начале весны.
Носить маску. Если мест массового скопления народа не избежать, лучше надевать маску, советует врач. Но важно знать, что такую маску нужно менять каждые три часа.
Промывать нос. Совет терапевта – для защиты от инфекций в начал весны нужно промывать слизистые оболочки носоглотки специальными препаратами с морской солью или дезинфицирующими растворами.
Пользоваться антибактериальным гелем. По словам Алексеевой, в такое опасное в плане инфицирования время, как начало весны, следует постоянно носить с собой антибактериальные гели. Врач настаивает: не нужно стесняться обрабатывать руки, выходя из общественного транспорта или магазина, где приходится прикасаться руками к разным поверхностям.
Следовать правилам общей терапии. Врач заметила, что многие привычно называют витамин С в качестве главного средства профилактики. Однако витамины группы С имеют свойство быстро разрушаться.
«Если нет аллергии, лучше употреблять имбирь, лимон и мед. Также для укрепления иммунитета эффективны витаминные смеси с курагой, черносливом и орехами. Можно принимать противовирусные препараты и не забывать проветривать помещения», - дополнила свои советы специалист.
Источник : https://from-ua.com
Теги: болезнь, весна
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна18:11
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины