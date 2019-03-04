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Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения
В борьбе с лишним весом достаточно эффективно используются разные виды физической активности. Ученые рассказали о наиболее результативной тренировке для снижения веса.
Стройная фигура и отсутствие лишнего веса – мечта многих, однако не все ведут правильный образ жизни, многие игнорируют спорт или даже просто лишние физические нагрузки. Все это приводит к набиранию организмом лишних килограммов. Из-за этого в спортзал человек нередко идет только после того, как его талия увеличивается на пару сантиметров и более. Спортивные тренинги способны уменьшить жировую прослойку в проблемных зонах. Они также придадут организму тонус и энергию. Однако, направляясь в фитнес-центр, следует знать, что не все виды упражнений одинаково результативны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Оптимальной эксперты называют интервальную тренировку, комплекс таких упражнений был составлен международной группой британских и бразильских ученых. Проведенные ими исследования с четырехнедельным наблюдением за группой волонтеров показали, что именно так удавалось достичь максимального уменьшения количества жира, сбросить лишние килограммы, уменьшить талию и поднять тонус.
Для того, чтобы упражнения принесли необходимый эффект, ученые рекомендуют совершать их с высоким уровнем нагрузки, при этом делая регулярные перерывы на отдых. Однако прежде чем заняться реализацией нового плана тренинга, следует обязательно проконсультироваться с врачом. Ученые напоминают, что при ряде заболеваний тяжелые нагрузки исключаются полностью, в таком случае следует избрать индивидуальную программу занятий в спортзале.
Теги: Донбасс, похудение, тренировка, медики
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- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
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