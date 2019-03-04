Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца

04.03.2019 09:00

Конкретно исследователи обращают внимание на такие микроэлементы.



Говоря о простых способах сохранить здоровье сердца, ученые в первую очередь выделяют три из них - увеличение физической активности, отказ от курения, а также определенный рацион, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



При этом эксперты добавляют: витамины и минералы также помогают сохранять миокард в хорошей форме.



Конкретно исследователи обращают внимание на такие микроэлементы, как кремний и кальций. Так, кремний, по их словам, помогает снизить риск развития атеросклероза – патологического процесса, связанного с уплотнением стенок артерий, потерей эластичности сосудистой ткани и накоплением на стенках сосудов атеросклеротических бляшек.



Эксперты отметили, что кремний доступен в виде пищевой добавки, другим его источником являются продукты питания: больше всего его в нешлифованном рисе, овсе, ячмене и семенах кунжута.



«Сегодня есть много свидетельств того, что водорастворимая форма кремния которая содержится в некоторых растениях, в том числе в хвоще, очень полезна для здоровья. Была обнаружена зависимость между отсутствием кремния в питьевой воде и сердечно-сосудистыми заболеваниями», - приводится в публикации мнение ученых.

Другой минерал, помогающий сохранять здоровье сердца - кальций. Данные последних исследований подтверждают, что кальций влияет на свертываемость крови и процессы сокращения мышц, в том числе сердечной мышцы. Кальция много в сырах, чесноке, миндале и фундуке, сардинах. Однако ученые предупреждают: кальций не усваивается организмом, если в нем наблюдается дефицит кремния.



«Можно насытить свой рацион продуктами, содержащими кальций, но при недостатке кремния польза от такой диеты будет минимальная», - высказались научные специалисты.

