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Ученые выявили вред молочных продуктов
Творог также признан нежелательным продуктом.
Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что молоко, сыр и творог, несмотря на приписываемые им полезные свойства, таят в себе немало опасностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В результате исследования была выявлена следующая закономерность: в государствах, где жители не пьют молоко, количество переломов костей существенно меньше по сравнению с теми странами, в которых люди активно включают этот продукт в свой рацион питания. По словам специалистов, кальций, который принято употреблять для прочности костей, уступает по эффективности витамину D.
Помимо прочего, ученые рекомендуют отказаться от сыра. Дело в том, что обилие насыщенного жира провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а также закупоривает артерии и увеличивает уровень холестерина. Также сыр содержит большое количество соли, что негативно сказывается на состоянии сосудистых тканей и повышает риск развития гипертонии.
Творог также признан нежелательным продуктом, поскольку он является благоприятной средой для распространения кишечной палочки. Его следует употреблять не больше четырех порций в неделю из-за высокой доли содержания белка, которая может нарушить функционирование почек.
Ранее стало известно, что мороженое без вреда для здоровья можно есть не чаще двух-трех раз в неделю. В частности, его переедание грозит раздражением желудка, походим на гастрит.
Теги: Донбасс, ученые, вред, продукты
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- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
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