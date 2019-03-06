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Сколько молочных продуктов можно употреблять в день
Названа оптимальная дневная норма молочных продуктов.
Их переизбыток тоже вреден. Во всем надо знать меру, даже в употреблении таких, казалось бы, полезных, молочных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Какая же норма употребления молочных продуктов?
Итак, творог – 100-150 г в день.
Сыр – 30-50 г в день.
Молоко/ или кефир/ или йогурт – 1 стакан.
«Почему не больше?» - спросишь ты. Ведь молочные продукты действительно полезны – они снабжают нас аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Откуда же столько разговоров о вреде молока? Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влияет на щитовидную железу. А еще переизбыток кальция ведет к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием – и вот именно! – целлюлитом.
Подумай об этом, наливая себе третий стакан полезного кефирчика.
Теги: Донбасс, здоровье, молочная продукция
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