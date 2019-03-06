Сколько молочных продуктов можно употреблять в день

06.03.2019 15:46

Названа оптимальная дневная норма молочных продуктов.



Их переизбыток тоже вреден. Во всем надо знать меру, даже в употреблении таких, казалось бы, полезных, молочных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Какая же норма употребления молочных продуктов?



Итак, творог – 100-150 г в день.



Сыр – 30-50 г в день.



Молоко/ или кефир/ или йогурт – 1 стакан.



«Почему не больше?» - спросишь ты. Ведь молочные продукты действительно полезны – они снабжают нас аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Откуда же столько разговоров о вреде молока? Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влияет на щитовидную железу. А еще переизбыток кальция ведет к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием – и вот именно! – целлюлитом.



Подумай об этом, наливая себе третий стакан полезного кефирчика.