Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Названы привычки, которые могут испортить зрение

16.03.2019 17:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы привычки, которые могут испортить зрение

Офтальмологи составили список повседневных привычек, которые могут вызывать раздражение глаз и снижать остроту зрения. Медики рассказали, какую опасность представляет для глаз посещение бассейна, использование старой туши и отказ от солнцезащитных очков, сообщает Хроника.инфо.

Эксперты признали, что посещение бассейна усиливает иммунитет и помогает в профилактике сердечно-сосудистых недугов. Но если плавать и нырять в хлорированной воде без специальных очков, или, что еще хуже – не снимая контактных линз – риск развития бактериальных инфекций резко возрастает.

Исследования также показали, что некачественная тушь для глаз негативно влияет на остроту зрения, поскольку является источником инфекции.

Офтальмологи советуют носить солнцезащитные очки даже зимой, поскольку солнце круглый год является источником ультрафиолетовой радиации.

О негативном воздействии на зрение смартфонов и компьютеров, курения и системы кондиционирования говорилось уже неоднократно. А вот недавние исследования показали, что чрезмерное пристрастие к глазным каплям тоже способно нарушить зрительную функцию.

Как правило, при «передозировке» кровеносные сосуды глаз расширяются и приводят к покраснению глазных яблок. В таком случае важно вовремя обратиться к офтальмологу.



Теги: Донбасс, зрение, глаз, привычка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх