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Популярный женский препарат признан опасным для жизни

29.03.2019 22:23
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Популярный женский препарат признан опасным для жизни

В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья.
В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передает from-ua.
В медицинском препарате нашли повышенную концентрацию в оральной контрацепции соединений диеногестана и етилестрадиола. Ученые отметили, эти компоненты могут спровоцировать закупорки сосудов и наступление тробоемболии, которая приводит к инфаркту.
Эксперты объяснили, препарат пользуется большой популярностью среди женщин постсоветского пространства. Контрацептив "Жанин" предохраняет от нежелательной беременности, нормализует уровень гормонов в крови и не добавляет лишний вес.
Однако ученые отмечают, что "Жанин" особенно опасен в первый год приема.



Теги: Донбасс, жизнь, опасность, препарат
 
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