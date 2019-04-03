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Из чего должны состоять "правильные" сосиски
Насколько этот продукт вреден.
Сосиски стали очень популярны в наше время. Это быстро, удобно и вкусно. Однако далеко не все знают, какой вред они несут для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Чтобы вареная колбасная продукция, состоящая не только из мяса, стала популярной у потребителей, производители используют то, что вредно для здоровья, но придает приятный аромат, замечательный вкус и аппетитный вид, - красители, загустители, ароматизаторы, усилители вкуса, пищевые добавки и такие химические вещества, как нитраты, нитриты и фосфаты.
Настоящего мяса, и то не самого высокого качества, в состав сосисок, изготовленных в соответствии с ТУ, входит около 10%. 30% - это жир животных, кожа, мясо птиц (а на деле остатки их мяса).
Можно сказать, что все остальное - это белково-жировые эмульсии и белковые стабилизаторы. Чего только там нет: свиная шкура, куриная кожа, сухожилия, кровь, жир (свиной, говяжий, конский).
В эмульсии добавляется соевый белок, растительное масло, вода, казеинат натрия -вещество на основе казеина, основного протеина молока. Сначала из этого белка делают порошок, потом снова растворяют - в гидроокиси натрия, и добавляют в мясные продукты, чтобы увеличить содержание белка.
Особого вреда организму сардельки и сосиски не наносят, когда производители используют химию в пределах допустимых норм, а вы употребляете такой продукт нечасто. Но если постоянно есть даже такую «правильную» колбасную продукцию, то и вредной химии, поступающей в организм, наберется много.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, сосиска
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