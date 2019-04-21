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Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом
Солнце важно для здоровья.
Всем хорошо известна важность витамина D. Крема для защиты от солнца препятствуют выработке этого компонента в организме, передает Хроника.инфо со ссылкой наhealthinfo.ua.
На протяжении десятков лет врачи и ученые постоянно повторяют как мантру: в любой солнечный день пользуйтесь солнцезащитным кремом, избегайте солнечных ожогов любой ценой! Многочисленные исследования показывают, что под воздействием ультрафиолетовой радиации солнца в организме образуются смертельно опасный рак кожи. И это помимо возрастных морщин, которые появляются из-за солнца гораздо быстрее. Прошли те дни, когда загорелые дети и взрослые считались объектами для подражания. Сегодня родители стремятся нанести на ребёнка как можно больше солнцезащитного крема.
Однако следование всем этим рекомендациям может обходиться нашему здоровью слишком дорогой ценой. Некоторые исследования предполагают, что подверженные постоянному солнечному воздействию люди живут дольше тех, кто всеми силами от солнца защищается. Всё дело в полезном воздействии солнца на наше сердце, кости и иммунитет. Некоторые эксперты даже зашли настолько далеко, что называют солнцезащитный крем новым «маргарином», намекая на то, как активно в свое время его продвигали в качестве здоровой альтернативы якобы «вредного» сливочного масла. Впоследствии оказалось, что маргарин гораздо вреднее.
Дело в том, что под воздействием солнца наша кожа вырабатывает витамин D, и это практически единственный источник его натурального производства. Содержащая витамин D пища обеспечивает наш организм этим полезным веществом в недостаточном количестве. Без витамина D кости не смогут усваивать полезные вещества от пищи, увеличивается риск переломов, остеопороза и рахита. Ещё одним важнейшим полезным свойством солнца является поддержание здорового артериального давления и здорового сердца. Наблюдательные исследования показывают, что у жителей солнечных стран, приближенных к экватору, количество сердечно-сосудистых болезней значительно ниже.
Теги: Донбасс, солнцезащитный крем, медики
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