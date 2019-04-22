Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита

22.04.2019 08:34

От целлюлита избавиться более чем реально.



Как избавиться от «апельсиновой корки». Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.



Целлюлит для многих женщин - огромная проблема. Ведь хочется быть обладательницей красивой, ровной и подтянутой кожи. Как избавиться от ненавистной «апельсиновой корки» с помощью питания, читайте в нашем материале.



Целлюлит - проблема не одного дня. К этому приводит целый комплекс факторов, особенно на кожу влияет питание. Если оно неправильное, основано на потреблении трансжиров, полуфабрикатов и прочих вредных продуктов, то рано или поздно образуется целлюлит.



Именно поэтому для того, чтобы избавиться от целлюлита, нужно наладить своё питание. Прежде чем приступить к диете, необходимо выполнить детокс, то есть очищение организма. Благодаря этому можно нормализовать метаболизм, наладить работу лимфосистемы. Ведь иначе сбои в функционировании организма так и будут приводить к образованию «апельсиновой корки».



Наиболее эффективно провести специальную детокс-диету. Это позволит избавиться от токсинов, шлаков, улучшить иммунитет, повысить тонус. Всё это приводит к обновлению и омоложению организма, улучшению состояния кожи, снижению веса. Чтобы провести её правильно, необходимо отказаться от вредной еды, газировки, алкоголя. За неделю до детокс-диеты лучше исключить из рациона сыры, соления, консервы, кофе, сладости, кисломолочные продукты. А вот количество растительной пищи в рационе надо увеличить. Диета должна длиться от трёх до десяти дней. А после чистки не нужно накидываться на вредные запрещённые продукты. Выходить из такого питания следует осторожно, постепенно. Также очищению способствуют гречневая, рисовая, овощная, соковая диеты.



А уже после этого очищения можно использовать питание против целлюлита. В первую очередь в нём исключаются определенные продукты, которые способствуют его появлению.



Продукты, которые приводят к ожирению и целлюлиту, известны практически всем. Так, это фастфуд, снэки, быстрые вредные перекусы, копченая еда, жирное мясо, жареное мясо, рыба или птица. Не менее вредны черный чай, растворимый кофе, газировка, алкоголь (особенно пиво, шампанское, то есть напитки с газами). К образованию целлюлита приводят консервированные продукты, полуфабрикаты, продукты с усилителями вкуса, сладости и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством соли.



А вот некоторые другие продукты могут привести к уменьшению «апельсиновой корки». Перечисляем основные из них:



Помните, что избавиться от целлюлита может быть непросто. Одним питанием дело не должно ограничиваться. В совокупности с хорошей и правильной диетой человеку необходимо тренироваться (даже домашние тренировки будут полезны), делать массаж, использовать увлажняющие крема или лосьоны, которые дадут вашей коже новый шанс на жизнь.