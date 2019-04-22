Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма

22.04.2019 18:38

Медики назвали самый опасный вид фастфуда.



Наверняка, каждый из нас знаком с таким явлением как уличный фастфуд. Это и хот-доги, и шаурма, и популярные закусочные с бургерами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.



О том, что это не самая полезная пища, известно всем. Но знаешь ли ты, какой вид фастфуда можно назвать действительно опасным?



На первом месте в списке опасных блюд фастфуда медики назвали шаурму.



Казалось бы: свежие овощи, зелень, куриное мясо, богатое белком, соус и лаваш -что же здесь опасного? Более того, многие считают шаурму даже полезной. Это действительно так, если готовить ее в домашних условиях (без жирного майонезного соуса).



Что касается уличной шаурмы - здесь все печально. Большинство точек фастфуда не проходят регулярные санитарные проверки, а качество используемого ими мяса (курицы либо свинины) практически всегда находится под сомнением. Хуже всего то, что даже испортившийся продукт легко замаскировать в процессе приготовления, поэтому потребитель в момент употребления шаурмы вряд ли догадается о «просрочке».



Кроме того, на уличную пищу попадает уличная пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. И настоящей «изюминкой» шаурмы является жирный майонезный соус (как правило, непонятного происхождения), который является настоящей холестериновой бомбой для организма.