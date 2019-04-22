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Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма
Медики назвали самый опасный вид фастфуда.
Наверняка, каждый из нас знаком с таким явлением как уличный фастфуд. Это и хот-доги, и шаурма, и популярные закусочные с бургерами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
О том, что это не самая полезная пища, известно всем. Но знаешь ли ты, какой вид фастфуда можно назвать действительно опасным?
На первом месте в списке опасных блюд фастфуда медики назвали шаурму.
Казалось бы: свежие овощи, зелень, куриное мясо, богатое белком, соус и лаваш -что же здесь опасного? Более того, многие считают шаурму даже полезной. Это действительно так, если готовить ее в домашних условиях (без жирного майонезного соуса).
Что касается уличной шаурмы - здесь все печально. Большинство точек фастфуда не проходят регулярные санитарные проверки, а качество используемого ими мяса (курицы либо свинины) практически всегда находится под сомнением. Хуже всего то, что даже испортившийся продукт легко замаскировать в процессе приготовления, поэтому потребитель в момент употребления шаурмы вряд ли догадается о «просрочке».
Кроме того, на уличную пищу попадает уличная пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. И настоящей «изюминкой» шаурмы является жирный майонезный соус (как правило, непонятного происхождения), который является настоящей холестериновой бомбой для организма.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, шаурма, медицина
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