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Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно
Немногие знают, что тыквенные семечки — настоящий кладезь витаминов, минералов и аминокислот, которые необходимы каждому человеку. Они содержат витамины группы В, витамины, А, С, D, Е и К, а также кальций, селен, калий, железо, фосфор и магний, пишет zerkalo.
Кроме того, эти семена богаты тыквенной кислотой, насыщенной цинком. Рассказываем, при каких заболеваниях нужно обязательно употреблять в пищу тыквенные семечки.
Тыквенные семечки рекомендуют есть людям, страдающим различными нарушениями сна, в том числе бессонницей. Дело в том, что в них содержится ценная аминокислота, известная как триптофан, которая участвует в образовании серотонина — «гормона хорошего настроения», или «гормона удовольствия». Благодаря этому веществу в организме снижается уровень стресса, и сон налаживается. Кстати, медики утверждают, что, если есть тыквенные семечки в сочетании с углеводами, триптофан усвоится гораздо быстрее.
Заболевания почек
Семена тыквы — мощное природное мочегонное средство, которое помогает очистить почки, излечиться от цистита и холецистита, а также предотвратить развитие мочекаменной болезни. Кроме того, тыквенные семечки можно и нужно употреблять при нарушениях мочеиспускательной функции и проблемах с мочевым пузырем. Пациентам с подобными недугами советуют готовить отвар из толченных семян тыквы и льна и пить его в течение дня.
Хрупкость костей
Как вы уже знаете, тыквенные семечки содержат большое количество цинка, который способствует укреплению костной ткани и предотвращает развитие остеопороза. Кстати, цинк полезен не только для костей, но и для суставов, так что эти семена помогают предупредить такое заболевание как артрит.
Диабет
Цинк, в большом количестве содержащийся в тыквенном масле, способствует выработке инсулина, нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. Именно поэтому тыквенные семечки входят в список рекомендованных продуктов для людей с сахарным диабетом.
Болезни предстательной железы
Все тот же цинк необходим для выработки «мужского» гормона тестостерона, который нормализует работу предстательной железы. По этой причине тыквенные семечки можно есть не только для профилактики, но и в качестве вспомогательного средства при лечении простатита. Ну, а наибольшего эффекта можно достичь, смешав семена тыквы с медом.
Паразиты в кишечнике
Тыквенные семечки — одно из самых известных народных средств для борьбы с гельминтами, в простонародье — с глистами. Все дело в кукурбитине — аминокислоте, содержащейся в тонкой зеленой оболочке, которая покрывает каждую семечку. Это вещество парализует кишечных паразитов и способствует их скорейшему выведению. Чтобы приготовить «лекарство», нужно натолочь горсть тыквенных семян, причем обязательно с пленкой, а затем добавить к ним немного воды и меда. Получившуюся смесь употребляют по чайной ложке в течение часа натощак. После этого достаточно принять мягкое слабительное, в качестве которого можно использовать касторовое масло. Такое средство подходит взрослым и детям с двух лет.
Морская болезнь
Если вас укачивает во время поездки в автомобиле или путешествий по воде, возьмите с собой в дорогу горсть тыквенных семечек. К слову, их же рекомендуют употреблять беременным женщинам при токсикозе.
Старение
Процесс старения — это никакая не болезнь, но все же. Доказано, что кальций, калий, железо, натрий, цинк, фосфор, медь и марганец, которые присутствуют в семенах тыквы, нормализуют работу щитовидной железы, ускоряют регенерацию клеток и помогают сохранить зрение. А жирные кислоты омега-3 и омега-6 благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей.
В заключение надо отметить, что пользу организму приносят не обжаренные, а сырые тыквенные семечки. В день можно употреблять не более 100 г семян тыквы, предварительно разделив их на несколько порций.
Теги: Донбасс, польза, семечки, тыква
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