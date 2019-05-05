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Диетологи объяснили, какие углеводы не помешают похудеть

05.05.2019 20:00
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Диетологи объяснили, какие углеводы не помешают похудеть

Какие углеводы нужны желающим похудеть

Если вы с большим трудом теряете лишний вес, нужно более осторожно выбирать продукты. И особенно это касается выбора углеводов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Ячмень. Этот продукт позволяет более медленно увеличивать уровень сахара в крови, по сравнению с другими, содержащими сахар. Прекрасное средство против голода. Чем менее редкими бывают скачки сахара, тем меньше и риск переедания.

Зелёный горох. Горох содержит углеводы, которые известны своей способностью повышать уровень гормона насыщения лептина, активирующего мозг в тот момент, когда у нас в организме присутствует достаточное количество еды. Именно таким образом мы контролируем аппетит и теряем лишний вес.

Цельнозерновой хлеб. Согласно исследованию, употребление цельнозернового хлеба и других низкокалорийных продуктов из цельных злаков позволяет людям худеть более успешно, по сравнению с теми, кто питается традиционными блюдами из переработанных злаков.

Бобы. Ещё одно исследование, опубликованное журналом American College of Nutrition, показало, что употребление бобов снижает риск увеличения размера талии на 23%. Бобы также сокращают опасность ожирения на 22%.



Теги: Донбасс, диетолог, углеводы, горох
 
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