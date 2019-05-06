Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Назван продукт, спасающий от ожирения

06.05.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Назван продукт, спасающий от ожирения

Проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением.

Японские ученые заметили связь между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.

Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) проанализировали рацион питания и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным. Десятикратное уменьшение потребления этого злака коррелировало с излишним весом.

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.

Ученые предположили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Также к достоинствам риса отнесли малое количество жира и незначительно повышение сахара в крови после употребления этого продукта. Тем не менее диетологи напомнили, что люди, употребляющие слишком много риса, подвержены риску развития метаболического синдрома и диабета.

В релизе ученых подчеркивается, что проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением, вопрос требует дополнительного изучения.



Теги: Донбасс, здоровье, ожирение, рис, диета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх