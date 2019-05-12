Эксперты рассказали, как выбирать первую клубнику

12.05.2019 16:00

Как выбрать безопасные ягоды



Несмотря на то, что на дворе только середина мая, на рынках и фруктовых раскладках уже пестрят ароматные, яркие и притягивающие взгляд ягоды клубники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



Цены на них просто космические, но соскучившиеся по свежим ягодам граждане с радостью расстаются с деньгами лишь бы почувствовать вкус лета. Но, увы, первая клубника опасна не только для кошелька…



Фальстарт и завышенные цены



Клубники на рынках страны уже довольно много. По словам экспертов, весь представленный ныне ассортимент выращивался в теплицах – этим и объясняется завышенная цена, но уже в ближайшее время начнут появляться и грунтовые плоды.



Медики и эксперты санитарно-эпидемиологических лабораторий рекомендуют пока воздержаться или, как минимум, не увлекаться поеданием клубники. У натуральных ягод вкус и аромат приятнее, и пользы от них больше, к тому же цены будут втрое ниже.



Как рассказал агроном Дмитрий Гресь, в нынешнем году прогнозируется хороший урожай ягод, потому в сезон стоимость клубники будет ниже прошлогодней. Уже сейчас можно отследить тенденцию, что самые доступные ягоды на юге Украины – даже первую клубнику там продавали в среднем по 40-50 гривен, через неделю цена еще упала. В столицы цены разнятся в зависимости от места продажи. Он-лайн супермаркет предлагает ягоды за 280 гривен за кило, на Бессарабке их можно отыскать по 150 -170 гривен, а на небольших рынках (вроде проспекта Свободы) – доторговаться до 100.



Первые ягоды совсем другие



Первые ягоды не поддаются длительному хранению, потому их продавцам приходится идти на хитрости, чтобы не потерять свой доход, а вот для покупателей это может обернуться серьезным отравлением.



«Первые ягоды отличает более нежная текстура, потому производители идут на различные хитрости, чтобы сохранить их товарный вид. Ведь в ином случае при первой же транспортировке или даже пересыпке в тару, ягоды превратятся в подобие пюре.



Помимо этого, еще на этапе выращивания производители, которые хотят вывести на рынок свой товар одними из первых, дабы получить выше прибыль. Стоит понимать, что ранние ягоды, не говоря уже о первых партиях, не могут быть выращенными только на натуральных веществах. Но в этом нет ничего страшного, если производитель не превышает дозы и соблюдает все меры безопасности. Но, увы, это не всегда так. Нередко недобросовестные предприниматели используются огромные дозы азотных и прочих удобрений, чтобы ягоды быстрее созревали и весили больше. Это происходит за счет влаги, потому такие ягоды более водянистые, чем положено. Вот только на вкус это влияет губительно», - рассказал агроном Дмитрий Гресь.



Если ждать сезона нет сил и клубники хочется неимоверно, стоит, по крайней мере, покупать ягоды на санкционированных рынках или в супермаркетах. Там ягоды проходят хоть какую-то проверку, добавил специалист.



Как выбрать



Выбирать первые ягоды, которые являются продуктом повышенной опасности, стоит очень тщательно, ни в коем случае не хватать впопыхах первую попавшуюся. Прежде всего, посмотрите, чтобы ягодки были крепкие и не помятые, а внизу лоточка или ящика, в котором они лежат, не было сока – вместе с ним клубника теряет витамины и вкусовые качества. К тому же это свидетельствует о том, что в ягодах много лишней влаги. Но не придирайтесь сверх меры – следы сока все-таки должны оставаться, но всего несколько капель.



«Красивые, блестящие плоды, как на подбор – всегда признак подделки. Натуральные, выращенные в естественных условиях ягоды и фрукты всегда разного размера, даже если росли на одном кусте. Большие и красивые – не значит вкусные, а с клубникой это чаще наоборот. Не стоит брать также ягоды, которую покрывают темные пятнышки - это признак опрыскивания химвеществами», - рассказал специалист.



Очень хороший показатель качества клубники – аромат. У натуральных ягод он сильный и пьянящий, а у «искусственных» - очень слабый и совершенно «не аппетитный». Потому не стоит стесняться перед покупкой понюхать лоточек с ягодами.



Если попробовав клубнику, вкус показался вам «металлическим», стоит отказаться от ее употребления – такие ягоды просто напичканы вредными веществами и могут очень негативно отразиться на здоровье.



Признаком превышения допустимой нормы нитратов в клубнике может быть ее неестественно яркий красный цвет или слишком темный оттенок. И не стоит верить продавцам, что «это такой новый сорт».



Хвостик клубники должен быть толстеньким и зеленым, а сухой и пожухлый листик должен насторожить и удержать от покупки ягоды. Если под хвостиком ягода имеет желтый или зеленый цвет – значит, ей «помогали» дозреть быстрее и потому безопасность такой ягоды под большим вопросом.



Клубнику, впрочем, как и все ранние ягоды, овощи, фрукты и зелень, перед употреблением нужно на час замочить в холодной воде, после чего ее слить и снова промыть ягодки под проточной водой.



Даже если из всего разнообразия представленных ягод вы выбрали самые натуральные и свежие, не стоит сразу увлекаться их поглощением. Для начала стоит ограничиться небольшой горсточкой, особенно это касается детей. Если взрослый организм может и не среагировать на опасные вещества, то малышам может хватить и одной ягоды для сильного отравления!

Не забывайте также, что все красные ягоды – сильный аллерген и потому давать их детям нужно очень осторожно, буквально по пару ягод, наблюдая за реакцией организма.

