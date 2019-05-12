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Названы самые вредные продукты для женского здоровья

12.05.2019 22:17
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Названы самые вредные продукты для женского здоровья

Они негативно влияют на организм.

Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, она призвала исключить их из своего рациона. Список Кален опубликовала на личной странице в Instagram.

Соль

По словам диетолога, соль вызывает отеки. Также она особенно противопоказана за неделю перед критическими днями.

Кофе и чай

Кофе и чай негативно влияют на ткань молочных желез, а содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Кален порекомендовала выбирать чай предпочтительно травяной, а кофе пить не более 1-2 чашек в день.

Сахар

По словам эксперта, сахар повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Также он вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов.

Кален отметила, что рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.

Алкоголь

Касаемо алкоголя, эксперт отметила, что он нарушает функционирование яичников. Также негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

Чипсы

По словам Кален, за счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию. 



Теги: Донбасс, здоровье, женщина, сахар, продукты
 
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