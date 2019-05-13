Все рубрики раздела
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Экспресс-диагностика здоровья: что такое чек-ап и кому он нужен10:26
- Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство22:10
Эти продукты «воруют» у людей энергию
Они делают нас вялыми.
Если к середине дня вы чувствуете, что ваши веки тяжелеют и вам хочется спать, то причиной тому могут быть два варианта. Первый - вы действительно недополучили свою норму сна, и организм, не взирая на рабочий режим и дышащего в спину начальника, ждет его компенсации в обед. Второй - вы плохо "заправили" себя энергией на завтрак, и организм переводит вас в вялый, сберегающий режим, в котором можно забыть про личную эффективность. Если со сном все в порядке, то вам просто необходимо подкорректировать свой рацион, передает Хроника.инфо со ссылкой наhealthinfo.ua.
Эксперты составили список продуктов, которые способствуют быстрому утомлению.
Красное мясо
Ученые до сих пор не пришли к единодушию, полезно или вредно красное мясо. В нем вроде бы множество нужных микроэлементов, но с другой стороны, оно вызывает ряд последствий, которые способны сократить нашу жизнь. Но, не ввергаясь в споры, однозначно можно сказать, что красное мясо только забирает нашу энергию. Во-первых, на его переваривание организм тратит уйму сил. Особенно если вы едите переработанное мясо - колбасу, сосиски или копченый окорок. И при всей энергозатратности процесса с красным мясом питательной ценности вы почти не получаете, а значит, овчинка не стоит выделки. Результат -усталость и чувство голода через пару часов.
Если вы не готовы отказаться от мяса, старайтесь выбирать такие продукты и блюда, где оно подвергалось минимуму обработки. И лучше перенесите обильные мясные обеды на выходные.
Сладости
Хлопья, круассаны, йогурты и прочие подслащенные продукты содержат огромное количество сахара. Сладости, если съесть их натощак, стимулируют работу поджелудочной железы. Она начинает активнее вырабатывать инсулин, чтобы снизить сахар в крови. В результате после такого завтрака мы чувствуем не бодрость, а усталость. Другой ответный удар организма от резкого скачка сахара в крови - аппетит.
Так что не удивляйтесь, если спустя всего час после утреннего приема пищи вы придете на работу и снова захотите перекусить. Еще один негативный эффект -через пару-тройку лет таких завтраков риск заболеть диабетом значительно возрастет. Чтобы сделать первый прием пищи здоровее, включите в рацион каши на воде или молоке, а хлопья замените мюсли без сахара. В качестве добавок к ним можно использовать орехи и сухофрукты.
Белый хлеб
Влияние белого хлеба на организм схоже с процессом переваривания сладостей. Съедая утренний тост, бутерброд или пиццу, вы запускаете работу поджелудочной железы, которая провоцирует выброс инсулина. Результат равнозначный - чувство усталости. И это при нулевой пользе. После всех обработок хлеб, который мы покупаем, содержит практически один крахмал, который бесполезен для насыщения организма. Поэтому, если вы привыкли вместо нормального обеда перекусывать на работе пиццей или бутербродами, не рассчитывайте, что они насытят вас до вечера. Скорее всего, вы захотите есть через пару часов, что приведет в итоге к лишнему весу.
Кроме того, Американский журнал полезного питания в 2015 году опубликовал интересное исследование, согласно которому потребление большого количества белого хлеба ведет к депрессии.
Жирная пища и фастфуд
Продукты с высоким содержанием жира вызывают усталость и повышают уровень стресса в организме, так как плохо перевариваются. Дело в том, что на этот процесс уходит столько же энергии, сколько и поступает с жирами в организм. В результате вскоре после приема пищи появляются тяжесть и чувство переполненности в желудке.
Аналогичная история с жаренным на большом количестве масла фастфудом, частое употребление которого благодаря его активным химическим компонентам изменяет баланс веществ в организме. В итоге появляется усталость и теряется чувство концентрации. Особенно опасно есть жареные продукты летом, в жару. В такое время организм и без того испытывает стресс, так как все свободные силы он направляет на то, чтобы регулировать температуру. Съедая что-то тяжелое, с маслом, вы наносите двойной удар.
Спиртное
Есть такое выражение: "Алкоголь - это энергия, взятая взаймы". Вы вроде бы в кураже, общительный, активный, с искрометным чувством юмора, но на самом деле организм уже борется с отравлением. Когда стимулирующее действие спиртного проходит, эта борьба все еще продолжается - отсюда и похмелье, плохое самочувствие. Утром нет сил подняться, приходится долго восстанавливаться, лечиться, а значит, весь следующий день после вечеринки вычеркнут из жизни. Не зря организмы людей, любящих повеселиться, изнашиваются за более короткий промежуток времени.
Кофе
Кофе пьют утром, чтобы проснуться, в обед, чтобы доработать до вечера, вечером -чтобы мобилизовать силы для прогулки с друзьями. И какое-то время это работает, но, если вы пьете больше двух чашек кофе в день, уровень кофеина растет, и это дает обратный эффект - становится тяжело, накапливается усталость, появляется раздражительность. Чтобы снять кофейные последствия, человек снова пьет кофе и оказывается в замкнутом круге. Мы советуем ограничить употребление напитка двумя чашками в день. Тогда вы получите желаемый эффект и никакой усталости.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов
- Медики назвали спиртной напиток, убивающий молодость
- Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт
- Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего
- В Донбассе спасают смертельно больных детей «с кардиологией»
- Назван лучший напиток для омоложения организма
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- «Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов11:15
- Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ10:38
- «Янукович будет царем в «ДНР»: в Донецк прибыл Саша стоматолог – блогер09:00
- На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома22:20
- Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт21:28
- В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ21:05
- Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов20:32
- В Мариуполе зафиксировали случай "самоликвидации" стеклянной остановки20:15
- План РФ пошел не по сценарию: выдача паспортов для жителей «ЛДНР» имеют ограничения19:45
- Потап впервые высказался о свадьбе с Каменских: такого заявления от звезды не ожидали15:20
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Вакарчук представил свою партию, а эксперт оценил ее шансы попасть в Раду14:47
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все14:15
- Зеленский будет выступать с докладом на конференции «iForum – 2019»14:00
- Языковой закон повысил квоты на украинский язык для радио и ТВ13:40
- Наконец-то: стало известно, когда состоится инаугурация Зеленского13:20
- В Британии нашли крупнейший римский клад13:00
- Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку12:46
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского
- «Долго умирали»: дончане сообщили о закрытии гипермаркета «Мост» и предприятия «Лучиано»
- В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу
- Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все
- У Зеленского рассказали о «перевороте» перед инаугурацией: «Накапливалось и…»
- Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление
- Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление
- Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь