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Архив - Будь здоров!

Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство

13.05.2019 22:10
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Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство

Игнорировать их нельзя.

Биполярное аффективное расстройство – психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями: маниакальными (подъемом) и депрессивными (угнетением), передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Чтобы зафиксировать нездоровые колебания настроения, для начала надо выяснить, что переживает больной – манию или депрессию.

7 ключевых признаков мании

Вы чувствуете душевный подъем и ощущение счастья в течение длительных (от нескольких часов и более) периодов.

У вас снижена потребность во сне.

У вас быстрая речь. Причем настолько, что окружающие вас не всегда понимает, а вы не успеваете формулировать свои мысли. В результате общаться в мессенджерах или с помощью электронных писем вам проще, чем разговаривать с людьми вживую.

Вы импульсивный человек: сначала действуете, потом думаете.

Вы легко отвлекаетесь и перепрыгиваете с одного дела на другое. Из-за этого нередко страдает итоговая продуктивность.

Вы уверены в своих способностях. Вам кажется, что вы быстрее и сообразительнее большинства людей.

Нередко вы демонстрируете рискованное поведение. Например, соглашаетесь на секс с незнакомцем, покупаете то, что вам не по карману, участвуете в спонтанных уличных гонках на светофорах.

7 ключевых признаков депрессии

Вы нередко переживаете затяжные (от нескольких часов и более) периоды немотивированной грусти и безнадежности.

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Замыкаетесь в себе. Вам трудно выйти из собственной зоны комфорта. Поэтому вы ограничиваете контакты даже с родными и друзьями.

Вы потеряли интерес к тем вещам, которые раньше вас по-настоящему цепляли, и не получили ничего нового взамен.

У вас изменился аппетит: резко снизился или, наоборот, вы уже не контролируете, сколько и что именно едите.

Вы регулярно чувствуете усталость и нехватку энергии. И такие периоды длятся достаточно долго.

У вас появились проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений.

Вы иногда думаете о самоубийстве. Ловите себя на мысли, что жизнь потеряла для вас вкус.

Маниакально-депрессивный психоз – это когда вы узнаете себя практически во всех описанных выше ситуациях. В какой-то период жизни у вас явно наблюдаются признаки мании, в другой – симптомы депрессии.

Впрочем, иногда случается и так, что симптомы мании и депрессии проявляют себя одновременно и вы не можете понять, в какой фазе находитесь. Такое состояние называется смешанным настроением и тоже является одним из признаков биполярного расстройства.



Теги: Донбасс, здоровье, медицина
 
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