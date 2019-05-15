Все рубрики раздела
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Экспресс-диагностика здоровья: что такое чек-ап и кому он нужен10:26
- Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство22:10
Как правильно пить кофе и не навредить здоровью
Если кофе умеренно употреблять ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен.
Кофе может как принести пользу, так и вредить, пишет на своей странице в соцсети руководитель Минздрава Ульяна Супрун, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, если кофе умеренно употреблять ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен. Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Именно фенольные соединения прежде всего обуславливают полезное влияние кофе на здоровье. Они действуют как антиоксиданты.
Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С, повышает давление, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин, этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. А еще – кофе хорош в борьбе с сонливостью.
Кофе также может вредить здоровью. Прежде всего – это медленное обезвреживания кофеина. "Если у вас гены "мощных" цитохромов, то кофе на вас почти не будет действовать, и можно пить много. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он действует дольше и сильнее, и вызывает тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушения сна", - сообщает Супрун. Советует не пить кофе тем, у кого от него колотится сердце, пересыхает во рту и пропадает сон.
Иногда люди попадают в зависимость от кофе. Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс дофамина, но со временем этот эффект исчезает. "Нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизма ощущения усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе. Тревожность растет, но кофе не возбуждает мозг", - констатирует руководитель Минздрава.
Она советует, сделать перерыв и не пить кофе. После этого количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.
Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.
Совета, сколько пить кофе, не существует. Если он "не действует", то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции. Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.
Кофе можно пить беременным женщинам один-два раза в день. Впрочем, высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом. Этот напиток может увеличивать риск остеопороза. Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие, продлевает действие кофе и замедляет обезвреживание кофеина.
"Если вам стоит "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеина будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее", - советует Ульяна Супрун.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, польза
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- «Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов11:15
- Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ10:38
- «Янукович будет царем в «ДНР»: в Донецк прибыл Саша стоматолог – блогер09:00
- На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома22:20
- Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт21:28
- В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ21:05
- Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов20:32
- В Мариуполе зафиксировали случай "самоликвидации" стеклянной остановки20:15
- План РФ пошел не по сценарию: выдача паспортов для жителей «ЛДНР» имеют ограничения19:45
- Потап впервые высказался о свадьбе с Каменских: такого заявления от звезды не ожидали15:20
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Вакарчук представил свою партию, а эксперт оценил ее шансы попасть в Раду14:47
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все14:15
- Зеленский будет выступать с докладом на конференции «iForum – 2019»14:00
- Языковой закон повысил квоты на украинский язык для радио и ТВ13:40
- Наконец-то: стало известно, когда состоится инаугурация Зеленского13:20
- В Британии нашли крупнейший римский клад13:00
- Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку12:46
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского
- «Долго умирали»: дончане сообщили о закрытии гипермаркета «Мост» и предприятия «Лучиано»
- В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу
- Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все
- У Зеленского рассказали о «перевороте» перед инаугурацией: «Накапливалось и…»
- Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление
- Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление
- Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь