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Названо опасное побочное свойство аспирина

15.05.2019 15:17
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Названо опасное побочное свойство аспирина

Ученые рекомендовали отказаться от приема аспирина в малых дозах для профилактики заболеваний сердца и сосудов. 

Даже малые дозы аспирина повышают риск внутричерепного кровоизлияния, причем наибольшую опасность этот препарат представляет для молодых людей с низкой массой тела. К такому выводу пришли ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Эксперты обобщили результаты 13 предыдущих исследований, в рамках которых были изучены данные 130 тысяч пациентов. Участники эксперимента были разделены на группы, представители одной из которых регулярно принимали аспирин в небольших дозах, а все остальные с той же частотой получали плацебо. 

В конечном итоге выяснилось, что у людей, принимавших аспирин, риск внутричерепного кровоизлияния повышался до 0,63%, в то время как у тех, кто принимал плацебо, этот показатель держался на уровне 0,46%.

В связи с этим ученые рекомендовали отказаться от приема аспирина в малых дозах для профилактики заболеваний сердца и сосудов.



Теги: Донбасс, здоровье, аспирин
 
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