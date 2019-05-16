Ученые определили, какие клетки отвечают за старение организма

16.05.2019 18:00

В организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения.



Исследователи из США определили так называемые зомби-клетки, которые могут вызывать старение организма человека. Лечение этих клеток потенциально может замедлить процессы старения.



Согласно новому исследованию специалистов из клиники в Миннесоте, в организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения и вызывать такие заболевания, как остеопороз и болезнь Альцгеймера, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.



Зомби-клетки также называют стареющими клетками, - они появляются здоровыми, но после негативного воздействия на них, например вирусные инфекции или изменения в структуре ДНК, эти клетки не умирают, а существуют в приостановленном режиме.



Такой приостановленный режим негативно влияет на здоровые клетки, поскольку зомби-клетки выделяют химические элементы, которые приводят к старению.



Ученые доказали это, проведя эксперимент с мышами: животные, которые получали сенолитические препараты для убийства зомби-клеток имели меньший процент различных заболеваний, включая катаракту, диабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера, увеличение сердца, проблемы с почками, закупорку артерий и возрастную потерю мышц.



Мыши старшего возраста, которые принимали лекарственные препараты, нацеленные на зомби-клетки, демонстрировали лучшую скорость ходьбы, силу сцепления и выносливость на беговой дорожке.Даже когда ученые лечили стареющие клетки очень старых мышей - эквивалентных людям в возрасте от 75 до 90 лет, - это увеличивало среднюю продолжительность их жизни на 36%.



Этот факт подтверждает и обратный эксперимент: молодые мыши, которым вживали зомби-клетки, демонстрировали худшие показатели скорости ходьбы, силы мышц и выносливости.



В этом году исследователи также провели первый эксперимент с лечением зомби-клеток у людей, которые имеют заболевания слизистой оболочки легких, и доказали, что лечение стареющих клеток улучшает их физические показатели.



Доктор Лаура Нидернхофер из Университета Миннесоты говорит, что помимо предотвращения возрастных заболеваний, препараты, уничтожающие зомби-клетки могут использоваться для лечения преждевременного старения среди людей, которые перенесли раковые заболевания.



Некоторые из таких препаратов уже продаются, но ученые не советуют употреблять их ни самостоятельно, ни по советам докторов: исследование лекарств против стареющих клеток - довольно молодая сфера, и универсального надежного препарата пока не существует.



Некоторые ученые говорят, что дальнейшее изучение зомби-клеток может сыграть значительную роль в попытках человека “отложить, остановить или даже запустить процессы старения человека в обратную сторону”.