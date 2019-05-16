Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь

16.05.2019 09:48

В эксперименте участвовали 1700 американцев старше 90 лет.



Специалисты Калифорнийского университета считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно употреблять два бокала вина.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Independent.



Такие данные были получены в ходе исследования, которое длилось 15 лет.



Ученые следили за их образом жизни, питанием и здоровьем. В результате выяснилось, что употреблявшие по два бокала вина в день жили в среднем на 18% дольше остальных.



А ежедневные физические упражнения длительностью от 15 до 45 минут сокращали риск ранней смерти на 11%.