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Архив - Будь здоров!

Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре

16.05.2019 18:25
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Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре

Специалисты заявили, что употреблять попкорн очень полезно. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Польза и Вред».

Как оказалось, в состав данного продукта входит большое количество витаминов группы В. Эти стимулирует очищение организма от разного рода вредных веществ. На ряду с токсинами и шлаками из него уходит и «плохой» холестерин. Это хорошая новость для людей, которые стараются всеми возможными способами уберечься от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, благодаря высокому уровню витаминов группы В в попкорне происходит нормализация обменных процессов и метаболизма в организме. А вот витамин В4 совершает позитивное воздействие на нервную систему человека. Следовательно, при употреблении попкорна можно навсегда забыть о нервных расстройствах.

Однако на витаминах группы В всё не заканчивается. Ведь в состав попкорна входят и йод, магний, цинк, а также калий. На фоне этого нормализуется работа всех органов. Достаточно много в вышеуказанном продукте и так называемых полифенолов. Они являются отличными антиоксидантами, которые предотвращают возникновение у человека онкологических заболеваний.



Теги: Донбасс, здоровье, кинотеатр, попкорн
 
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