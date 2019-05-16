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Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре
Специалисты заявили, что употреблять попкорн очень полезно. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Польза и Вред».
Как оказалось, в состав данного продукта входит большое количество витаминов группы В. Эти стимулирует очищение организма от разного рода вредных веществ. На ряду с токсинами и шлаками из него уходит и «плохой» холестерин. Это хорошая новость для людей, которые стараются всеми возможными способами уберечься от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, благодаря высокому уровню витаминов группы В в попкорне происходит нормализация обменных процессов и метаболизма в организме. А вот витамин В4 совершает позитивное воздействие на нервную систему человека. Следовательно, при употреблении попкорна можно навсегда забыть о нервных расстройствах.
Однако на витаминах группы В всё не заканчивается. Ведь в состав попкорна входят и йод, магний, цинк, а также калий. На фоне этого нормализуется работа всех органов. Достаточно много в вышеуказанном продукте и так называемых полифенолов. Они являются отличными антиоксидантами, которые предотвращают возникновение у человека онкологических заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, кинотеатр, попкорн
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- Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре18:25
- Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре18:25
- Ученые определили, какие клетки отвечают за старение организма18:00
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
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