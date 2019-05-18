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Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки
Очищение ушей ватными палочками может привести к занесению инфекций, травмированию и появлению тиннитуса, то есть звона или шума.
Особую опасность представляет риск оставить частички ваты в ухе, пишет Medicforum. У 31-летнего англичанина внезапно началась судороги и головная боль, а после этого он потерял сознание.
Также он начал забывать имена своих знакомых. В результате медики сделали ему сканирование головного мозга и обнаружили на оболочке мозга два абсцесса с гноем. Причиной их возникновения были частички ватных палочек, застрявшие в ухе после гигиенических процедур.
Они спровоцировали возникновение некротизирующий отита наружного уха, который начался в ушном канале и дошел до головного мозга.
Остатки ваты пришлось удалять под анестезией, после чего мужчину 8 недель лечили под капельницами антибиотиков. В результате ему все же удалось восстановить здоровье.
Ранее также заявлялось, что использование ватных палочек для ушей может привести к летальному исходу. Медики Американской академии отоларингологии сообщили, что во время процедуры сера продвигается вглубь по направлению к барабанной перепонке.
В результате сера превращается в плотную массу и может надолго застрять внутри органа слуха. В такой среде будут размножаться бактерии, говорится на портале 103.BY.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, ухо
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