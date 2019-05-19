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Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний

19.05.2019 17:24
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Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний

Иногда тело человека подает некоторые сигналы, которые могут свидетельствовать о развитии тяжелого недуга. Как передает replyua.net, медики рассказали о сигналах организма, которые должны вас настораживать. В первую очередь, речь идет о резкой потере бровей. Если волоски начали выпадать без причины, нужно обратиться к эндокринологу. Такой симптом свидетельствует о нарушениях работы щитовидной железы.

Также вас должно насторожить неожиданное покраснение пяток. Ваши пятки вдруг стали розовые, как у младенца, а кожа на стопах выглядит слишком тонкой, морщинистой, либо прозрачной, стоит также посетить эндокринолога. Такой сигнал может быть причиной развития диабета. А вот появление веснушек на ушах сигнализирует о проблемах с иммунной системой или об острой аллергической реакции. Также веснушки на ушах указывают на проблемы с пищеварением. 

Резкая боль зубов, а потом ее неожиданное прекращение – еще один повод обратиться к специалистам. Челюсть может ныть при инфаркте миокарда. Последний опасный сигнал – непроходящие трещины в уголках губ. Такой симптом является признаком острого дефицита микроэлементов – витамина В12, цинка или железа.



Теги: Донбасс, симптом, медики, сигнал, заболевания
 
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