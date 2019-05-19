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В Украине запретили популярное обезболивающее средство

19.05.2019 19:40
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В Украине запретили популярное обезболивающее средство

В Украине частично запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Nimesil, с маркировкой на польском языке.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы).

Препарат этой серии, выпущенный по заказу лаборатории Гидотти С.п.А., Италия для реализации на польском рынке не соответствует установленным стандартам.

«В связи с поступлением информации от представительства компании БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (Германия) в Украине, что серии 84 857, 83 413 лекарственного средства Nimesil были выработаны для заявителя лабораторий Гидотти С.п.А., Италия для реализации на польском рынке, с целью активного противодействия распространению некачественных лекарственных средств и таких, которые официально не ввозились на территорию Украины: запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Nimesil, серий 84 857, 83 413, произведенных для лабораторий Гидотти С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке», — говорится в опубликованном сообщении.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, после получения данного распоряжения, проверить наличие указанных серий лекарственного средства, изъять их из оборота и уничтожить. А потом обязательно уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, обезболивание
 
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