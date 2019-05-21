Как определить у себя диабет: названы главные симптомы

21.05.2019 10:28

Начало заболевания диабетом проявляется в различных симптомах, которые могут быть не опасными сами по себе, однако игнорировать их не стоит.

Один из наиболее частых симптомов диабета – изменения кожи. Метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза диабета, приводят к изменениям почти во всех органах и тканях, в том числе в коже.

По словам медиков, нужно всегда обращать внимание на странные изменения кожи, передает apostrophe.ua.

Симптомами диабета могут быть участившиеся дерматозы, кожные инфекции, бактериальные и грибковые, а также потемнения в области шеи, подмышек или паха. Кожа может приобретать вид, характерный для обезвоженности. Еще один сигнал — кожный зуд в паховой области, на животе, в зоне локтевых сгибов.

Другой тревожный сигнал – проблемы с мочеполовой системой. При заболевании диабетом замедляется усвоение глюкозы, что приводит к повышению ее концентрации в крови. Чтобы вывести лишнюю глюкозу с мочой, организм активизирует работу почек и, как следствие, учащается мочеиспускание. Если посещать туалет приходится более 10 раз в сутки, а позывы к мочеиспусканию стали будить еще и по ночам, то проверить уровень сахара в организме будет совсем не лишним.

Среди других вероятных симптомов диабета, медики также называют повышенную потливость ночью и яркие сновидения.

Кроме того, обратить внимание стоит на незаживающие долгое время порезы и раны. Это – результат кислородного голодания клеток и тканей, которое возникает вследствие утолщения стенок артерий и сужения кровеносных сосудов и может также свидетельствовать о развитии диабета.

Также ухудшающееся при диабете кровообращение негативно сказывается на проведении нервных импульсов. Поэтому в кистях рук и в ногах могут возникать специфические ощущения. Если стали чаще неметь руки и ноги, возникают ноющие боли, следует проверить содержание сахара в крови, советуют специалисты.